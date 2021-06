Paula Badosa s’est inclinée en quarts de finale contre Tamara Zidansek à l’issue d’un gros combat (7–5, 4–6, 8–6). En confé­rence de presse, l’Espagnole a fait part de sa décep­tion. Elle regrette son approche du match et explique s’être mis trop de pres­sion, ce qui l’a rendue inca­pable de jouer son meilleur tennis. Malgré tout, elle retient beau­coup de posi­tifs de sa saison sur terre battue, notam­ment son premier titre en carrière.

« Je ne sentais pas mes coups pendant tout le match et je suis un peu triste de cette situa­tion, parce que j’ai peut‐être joué mon pire match sur terre battue et du tournoi et de la saison. Parfois, c’est comme cela. Je pense que j’étais très tendue. Je n’ar­ri­vais pas à contrôler mes nerfs pendant le match. J’étais nerveuse ce matin. Hier soir aussi. C’est complexe la première fois lors­qu’on arrive en quarts de finale, lors­qu’on veut vrai­ment gagner. Parfois, c’est un peu trop. Je crois que je me suis mis un peu trop la pres­sion. La prochaine fois, si cela arrive à nouveau, je vais essayer de changer cet aspect‐là. Bien sûr, on est toujours tendu ou nerveux, mais aujourd’hui c’était un peu trop. »