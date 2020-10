Comme nous l’écrivions ce matin, le plus dur reste à venir pour Hugo Gaston. Le Français, surprenant face à Dominic Thiem, sera désormais attendu. Les spéculations sur son avenir ont déjà commencé ce lundi. Hugo semble néanmoins bien entouré, comme en témoigne cette déclaration de son coach, Marc Barbier, dimanche soir en conférence de presse.

« Je n’ai pas vraiment d’inquiétudes, en fait, parce qu’on a nos objectifs, notre cap. On a un chemin. Et donc on va rester sur ce chemin, et continuer à garder notre cap. Après on imagine que pendant quelque temps, il va y avoir beaucoup d’agitation, cela va pas mal remuer autour d’Hugo. On s’attend en tout cas à cela. On n’est pas habitué, mais en tout cas, on s’attend à cela. On va essayer de le vivre le plus tranquillement possible, aménager un programme. Ensuite, les attentes qu’il peut y avoir, cela ne nous concerne pas vraiment, et on ne peut pas le contrôler, regrette l’entraîneur français. Nous, on essaye juste de se concentrer sur ce que l’on peut contrôler, à savoir notre plan, nos programmations, nos entraînements, les axes d’amélioration. Ça, pour nous, c’est le plus important. Après, les victoires, les défaites, ce sont des choses parfois que l’on ne peut pas contrôler, et les attentes encore moins. On va essayer de rester assez pragmatique et sur notre ligne de conduite. »