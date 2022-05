En tant que supporter du PSG, habitué du Parc des Princes, Grégoire Barrère a passé le week‐end parfait : la prolon­ga­tion de Kylian Mbappé et sa victoire au 1er tour de Roland‐Garros, la première d’un fran­çais cette année.

« Je suis très heureux et soulagé que Kylian ait annoncé sa déci­sion hier. Pour mon match d’au­jourd’hui, j’étais serein. Je suis un peu en bagarre avec mon prépa physique qui est pour le Real. Je lui laisse la finale de la Champions League. Nous, on a Kylian. Je lui ai dit : j’aurais pu faire la célé­bra­tion de Kylian à la fin du match pour l’achever, il aurait été dégouté. Je n’ai pas osé », a confié le 209e mondial avec le sourire, avant de parler du soutien incroyable du public sur le court numéro 14.

« Forcément, quand le public scande ton nom, qu’il chante la Marseillaise, tu as les fris­sons. Il faut quand même arriver à bien se recon­cen­trer et jouer. Cela donne de l’énergie en plus. Pour l’ad­ver­saire, ce n’est pas non plus facile aussi. Dans les moments impor­tants, cela t’aide à t’en­gager plus, à aller cher­cher les points, et pas forcé­ment à te retenir et attendre la faute. C’est en cela que le public m’a aidé aussi, à aller cher­cher des retours sur deuxième assez agres­sifs pour le déstabiliser. »