Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, Marion Bartoli analyse avec préci­sion la situa­tion de l’hé­roïne de l’an dernier et il faut bien comprendre que la Tricolore joue très gros.

« La pres­sion de son parcours de l’an dernier est là, c’est une évidence. Chacun gère à sa manière, je ne veux pas parler à sa place, mais face à ça, il faut s’ap­puyer autant que possible sur les choses qui sont tangibles : le niveau de jeu sur le terrain. L’année d’après est toujours la plus dure, c’est celle de la confir­ma­tion. Il n’y a plus l’effet de surprise. Tout le monde a analysé son jeu, elle n’est plus la 361e mondiale qui arrive avec une invi­ta­tion. Et c’est là où se démarquent les meilleures joueuses du monde. Elles ne défendent pas leurs points en trou­vant une recette magique pour gérer la pres­sion, mais simple­ment parce qu’elles conti­nuent à très très bien jouer. On a vu l’an dernier qu’elle fait vrai­ment partie des meilleures joueuses du monde sur terre battue quand elle a son meilleur niveau »

Programmée sur le Suzanne Lenglen en 3ème match, la Tricolore affronte Kalinskaya, un tirage pas facile mais cela aurait pu être bien pire.