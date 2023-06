Particulièrement enthou­siaste suite au 23e sacre en Grand Chelem décroché par Novak Djokovic, ce dimanche en finale de Roland‐Garros, Marion Bartoli, sur le plateau d’Amazon Prime, s’est un peu lâchée en esti­mant qu’il n’y avait désor­mais plus de débat concer­nant le meilleur joueur de l’histoire.

« Je pense qu’il y a voir un immense respect qui va s’ins­taller. En fait jusqu’à main­te­nant, on disait : ‘Oui, mais Roger (Federer) c’est l’élé­gance, Rafa (Nadal) c’est les 14 Roland‐Garros.’ Aujourd’hui, avec ce que Djokovic a fait, il répond à toutes les ques­tions, c’est à dire que là, il n’y a plus de débat. On peut moins aimer un style de jeu ou une person­na­lité, mais on ne peut pas ne pas respecter Novak Djokovic. »