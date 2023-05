A moins d’un mois de Roland‐Garros (28 mai au 11 juin), les consul­tants commencent à donner leurs pronos­tics. Et cette année, avec l’in­cer­ti­tude autour de Rafael Nadal, absent depuis janvier, et le début de tournée compliqué de Novak Djokovic sur terre battue, l’équa­tion semble plus diffi­cile à résoudre.

Si Carlos Alcaraz continue d’im­pres­sionner à chaque sortie, Marion Bartoli n’en­terre pas les deux légendes. Bien au contraire. La lauréate de Wimbledon 2013 a donné son avis dans le Super Moscato Show sur RMC.

🗣 « Pour moi il y a trois favoris à Roland‐Garros : Alcaraz, Nadal et Djokovic.



🎾 Marion Bartoli refuse de placer Alcaraz comme seul grand favori de Roland et n’en­terre pas Rafa. pic.twitter.com/Bfnt3VbymD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 26, 2023

« Alcaraz fait partie des favoris mais je ne peux pas le mettre comme unique favori, ce n’est pas possible. D’abord car son compa­triote (Nadal) a gagné quelques Roland‐Garros et j’ai eu la chance d’in­ter­viewer son oncle, Toni : je pense que si Rafa parvient à passer la première semaine, il sera l’im­mense favori pour aller gagner le tournoi. Son clas­se­ment sera assez bas pour lui donc il peut jouer une grosse tête de série assez rapi­de­ment, dès le 3e tour. Ce sera diffi­cile, mais c’est Rafael Nadal, c’est le Philippe‐Chatrier et c’est Roland‐Garros. S’il y a bien un endroit au monde où il est capable de se trans­cender, c’est ici. J’ai eu la chance d’être souvent en bord de court l’année dernière, il était dans un état de souf­france incroyable au niveau du pied mais malgré ça il gagne le tournoi. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas ne pas le mettre dans la liste des favoris s’il arrive à s’ali­gner à Roland‐Garros. Il y a aussi Novak Djokovic. On sait qu’il n’y a quasi­ment plus que les tour­nois du Grand Chelem qui l’in­té­ressent. Ne vous inquiétez, pour Roland, il sera prêt. Donc pour moi les trois favoris sont Alcaraz, Nadal et Djokovic. »