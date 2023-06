Invitée à réagir à la polé­mique du jour inter­venue lors du match entre Aryna Sabalenka et Elina Svitolina lorsque la première s’est avancée jusqu’au filet afin de réclamer une poignée de main qu’elle n’aura pas, Marion Bartoli n’a pas épargné la Biélorusse qui aurait fait, selon elle, exprès de jeter de l’huile sur le feu alors qu’elle savait très bien à quoi s’attendre.

« Pour moi, je trouve cela vrai­ment très intri­gant de voir Sabalenka attendre Svitolina au filet : ‘Ben tiens, dis donc, elle ne vient pas me serrer la main…’. On connaît très bien le contexte géopo­li­tique, on sait très bien main­te­nant depuis de nombreux tour­nois ce que font les joueuses ukrai­niennes envers les joueuses russes. Même pour moi, la voir comme cela au filet, c’est quasi­ment mettre Svitolina dans la mauvaise posi­tion en disant : ‘Ben vous voyez, moi je veux bien lui serrer la main, et elle ne veut pas’. Autant, effec­ti­ve­ment, elle joue parfai­te­ment au tennis, et je n’ai aucun problème là‐dessus, mais si elle fait ça, elle devrait au moins lui en parler avant dans les vestiaires. »