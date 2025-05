Sur le plateau de Prime Video avant le match du troi­sième tour entre Carlos Alcaraz et Damir Dzumhur, Marion Bartoli a encensé et défendu l’Espagnol, parfois critiqué pour son mode de vie.

« Il a telle­ment gagné, telle­ment jeune, qu’on est obligé de le comparer à Nadal et de se dire que s’il y en a un qui est peut‐être capable d’aller cher­cher le record monu­mental de Djokovic en Grand Chelem, c’est Alcaraz. Je crois qu’humainement, c’est telle­ment diffi­cile à supporter en termes de pres­sion, qu’il s’est dit : laissez‐moi tran­quille, je veux jouer au tennis, les records, on verra après, je veux profiter de mes victoires, fêter mes titres, profiter avec mes copains et laissez‐moi tran­quille, c’est ma vie. Ça ne l’a pas empê­cher de faire le doublé Roland‐Garros Wimbledon en 2024. Et il est large­ment le favori ici. »