Consultante pour Amazon Prime et présente juste au bord du court depuis le début de cette première demi‐finale à Roland‐Garros, Marion Bartoli, après que Carlos Alcaraz ait recollé à un set partout, a estimé que le Serbe commen­çait à être en danger d’un point de vue physique.

« Je ne suis pas inquiète pour son bras mais en revanche il y a plusieurs éléments qui m’ont vrai­ment frappé dans ce deuxième set, c’est que Novak est en train de piocher, puiser physi­que­ment tandis qu’on sent que Carlos Alcaraz a nette­ment plus d’es­sence dans le moteur et peut courir et faire ses énormes glis­sades et ses énormes combats du fond du court pendant beau­coup plus long­temps. Je pense que la raison pour laquelle Novak s’est tendu à 5–5, c’est juste­ment parce qu’il connaît l’im­por­tance de ce deuxième set et il voulait vrai­ment tenter de passer en tête à 2 sets à 0, lui qui reve­nait un peu de nulle part en sauvant ces trois balles de set consé­cu­tives. Donc on sent énor­mé­ment de tension chez le Serbe et on sent que physi­que­ment, c’est dur. »