C’est Marion Bartoli qui est venue inter­viewer sur le court Gaël Monfils après sa victoire héroïque ce mardi soir face à Sebastian Baez. Au final, au lieu de lui poser une ques­tion, Marion lui a fait une décla­ra­tion « d’amour » chargée d’émo­tions. Hier soir le Chatrier, c’était la lune…

🎙️ La réac­tion complète de Gaël Monfils au micro de @bartoli_marion ! #RolandGarros pic.twitter.com/rLEeEo9KRI — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2023

« Gaël, ça fait quasi­ment 25 ans que je te connais. Tu étais mené 4–0 dans ce cinquième set, je me suis dit : ‘Il va avoir un second souffle, il va arriver à retourner ce genre de situa­tion. Et tu l’as fait.. »

« C’est vous qui l’avez fait », a répond alors Gaël en poin­tant le public du doigt…