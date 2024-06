Sur le plateau de Prime Video ce samedi, Marion Bartoli est revenue sur le duel déce­vant entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros.

« On a vu que Sinner a été très tôt en diffi­culté, avec des crampes dans le haut du corps et des douleurs dans le bas du corps. On voit à quel point le Big 4, parce que même la gestion de Murray lors de toutes les finales de Grand Chelem était excep­tion­nelle, ne s’est jamais mis dans des états comme ça sur le plan mental. Leurs duels étaient des combats sur le plan tennis­tique mais ils ne cram­paient jamais. Ils géraient leurs émotions. Federer quand il ne concré­tise pas ses balles de match, ce n’est pas parce qu’il joue mal. C’est parce que Djokovic sort des coups venus d’autre univers. Ils nous ont mal habi­tués, en nous faisant croire que c’était normal de gérer ces moments de cette façon. Mais ça ne l’est pas. Ils ont été quatre extra­ter­restres et là on a deux joueurs de tennis qui jouent magni­fi­que­ment bien mais qui sont tout simple­ment plus humains. Ils vont progresser. »