Sur le plateau de Prime Video, Marion Bartoli a évoqué la trans­for­ma­tion physique de Jannik Sinner ces dernières années tout en rappe­lant ses diffi­cultés lorsque le match s’ap­proche des cinq heures de jeu

📊 Les sept matchs les plus longs de la carrière de Jannik Sinner 🇮🇹 :

❌ 5h26 : perd vs Altmaier (RG 2023)

❌ 5h15 : perd vs Alcaraz (US 2022)

❌ 4h41 : perd vs Zverev (US 2023)

❌ 4h09 : perd vs Alcaraz (RG 2024)

❌ 4h00 : perd vs Medvedev (Wim 2024) 🆕

« Sinner a pris une autre dimen­sion physique. Ce n’est plus du tout le même joueur. On se rappelle tous d’un match qu’il avait joué ici contre Rafael Nadal. Il l’avait bous­culé pendant un set et demi et on s’était dit : ‘oula, qui est ce nouvel italien qui frappe la balle très à plat, qui n’a pas vrai­ment un jeu de terre battue.’ C’est un puncher, un cogneur. Il a fait d’énormes progrès physiques, c’est aujourd’hui un vrai athlète. Alors on sait que la barre des 4h30, c’est un petit peu la barre fati­dique pour Sinner. Au‐delà de ça, il commence à coincer physi­que­ment mais il faut l’amener au‐delà de 4h30 de jeu. »

Au deuxième tour de Roland‐Garros, le numéro 1 mondial affron­tera Richard Gasquet, qui dispute pour rappel le dernier tournoi de sa carrière.