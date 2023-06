Si Gaël Monfils a dû déclarer forfait avant son deuxième tour contre Holger Rune, il se souviendra toujours de sa victoire mardi contre Sebastian au terme d’un scénario incroyable. C’est le message qu’a voulu faire passer Marion sur le plateau de Prime Video avec une décla­ra­tion très forte.

🗣️ @bartoli_marion : « Sa finale de @rolandgarros, il l’a joué contre Baez. Ça a été la plus grande émotion que j’ai vécu ces 20 dernières années. »#RolandGarros pic.twitter.com/mk3I4hmHjO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 1, 2023

« Pour moi, Gaël à ce stade de sa carrière, j’ai l’im­pres­sion que sa finale de Roland‐Garros à lui, il l’a joué contre Sebastian Baez. Il a telle­ment tout donné au plus profond de ses entrailles. Sans aucun repère, sans aucun gros match gagné depuis quasi­ment deux ans. Tu perds 4–0 dans le cinquième set avec une balle de 5–0 et tu arrives à retourner le match dans une énorme ambiance. Pour moi, ça a été la plus grosse émotion que j’ai vécu quasi­ment depuis les 20 dernières années. On s’en souviendra tous, on pourra se dire qu’on était là », s’est enflammée la lauréate de Wimbledon 2013.