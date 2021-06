En diffi­culté pour son premier match à Roland Garros malgré une victoire en trois sets (6–4, 3–6, 6–2) face à Bernarda Pera, Ashleigh Barty a reconnu en confé­rence de presse qu’elle n’était pas en pleine forme physique. Gênée à la hanche, la lauréate en 2019 sait qu’elle va devoir serrer les dents sur les prochains matchs jusqu’à que son état s’amé­liore. Et ça ne lui fait pas peur.

« Chaque match que je joue, chaque expé­rience que je vis, qu’il s’agisse d’un défi mental ou physique, on apprend à le surmonter. Alors peut‐être je ne suis pas à 100%, mais je me bats, et je vais faire de mon mieux pour remporter la victoire quoi qu’il en coûte ! Il faut accepter que l’on ne soit pas là à 100%. Mais je peux vous garantir que chaque jour qui passera, je donnerai de mon mieux quoi qu’il arrive pour essayer d’y parvenir ! C’est sûr, ce sera diffi­cile, mais je suis enthou­siaste d’être ici et d’avoir l’op­por­tu­nité de disputer un Grand Chelem. »