Lauréate de Roland-Garros en juin 2019, son premier titre du Grand Chelem, Ashleigh Barty a révélé à Associated Press qu’elle n’avait pas eu l’information de Guy Forget, directeur du tournoi. L’Australienne, numéro 1 mondiale, n’a pas souhaité polémiquer sur le sujet : « Je n’ai pas parlé à Guy Forget, mais je suis heureuse de jouer le tournoi à chaque fois qu’il est prévu. J’espère avoir la chance de défendre mon titre en septembre, toute opportunité de compétition est quelque chose que je saisirai à chaque fois. Il se passe cependant des choses plus importantes dans le monde en ce moment et je ferai tout ce qui peut nous aider à rester en sécurité et en bonne santé.«