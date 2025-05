Le Grec a sombré au 2e tour face à l’Italien Gigante. C’est la plus belle victoire de la carrière de Matteo, classé 132e mondial.

Du côté de Stefanos, malgré cette défaite cinglante, il veut croire qu’il va trouver des solutions.

« Je veux toujours être le meilleur joueur du monde et je dois travailler pour améliorer tous les aspects de mon jeu. Je suis plutôt quel­qu’un d’op­ti­miste. Je n’es­saie pas de cher­cher des excuses. Toute ma concen­tra­tion va être de cher­cher des solu­tions, de résoudre certaines choses. C’est une énigme constante. Je suis ambi­tieux, je veux le prouver sur le court de tennis. Les choses ont changé depuis 2 ans. Je suis dans une posi­tion très diffé­rente de celle où j’étais avant. Il faut que j’uti­lise mon expé­rience de manière plus avisée peut‐être. Parfois mon expé­rience me fait plus de mal qu’autre chose au lieu de l’uti­liser de manière profonde. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros