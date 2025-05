Répondant aux ques­tions de la presse espa­gnole après sa défaite en cinq sets face à Arthur Fils, ce jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros, devant un court Suzanne‐Lenglen bouillant, Jaume Munar n’a pas été tendre avec le public, parfois irrespectueux.

« Qu’ils s’en­cou­ragent les uns les autres, qu’ils crient, j’ai déjà de l’ex­pé­rience et de l’en­traî­ne­ment dans ce domaine car en Amérique du Sud, c’est aussi une ambiance spéciale. Ce que je trouve abso­lu­ment irres­pec­tueux, c’est qu’ils n’ar­rêtent pas de chanter et qu’ils n’ar­rêtent pas d’in­ter­rompre la partie. Ils ne laissent pas le match se dérouler norma­le­ment. La ques­tion n’est pas de savoir si cela m’af­fecte ou non. Cela ressemble à un spec­tacle, ce qui est très bien pour le spec­ta­teur, mais nous sommes ici pour faire notre travail. Cela ressemble à du cirque et parfois à du théâtre. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros