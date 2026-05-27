Après sa défaite face à son compatriote, Quentin Halys, au deuxième tour de Roland‐Garros ce mercredi (6−4, 7–6, 7–6), Ugo Humbert a évoqué l’ambiance assez particulière du court Simone Matthieu.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Messin n’a pas vraiment apprécié ces conditions de jeu sans pour autant évoquer que c’était la raison de sa défaite.
« C’était très bruyant. J’ai trouvé cela très bruyant, le court très glissant, comme l’année dernière. Je ne sais pas si c’est le fait qu’il fasse chaud, que cela ait rendu le court de cette façon‐là. Mais cela n’a pas été facile. Là, tout de suite, je n’ai pas toutes les réponses. Mais oui, le court était très bruyant. J’ai eu beaucoup de mal, oui. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 21:50