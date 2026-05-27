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Battu par Halys, Humbert n’a pas apprécié l’am­biance : « Le court était très bruyant. J’ai eu beau­coup de mal »

Par
Laurent Trupiano
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Après sa défaite face à son compa­triote, Quentin Halys, au deuxième tour de Roland‐Garros ce mercredi (6−4, 7–6, 7–6), Ugo Humbert a évoqué l’am­biance assez parti­cu­lière du court Simone Matthieu. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Messin n’a pas vrai­ment apprécié ces condi­tions de jeu sans pour autant évoquer que c’était la raison de sa défaite.

« C’était très bruyant. J’ai trouvé cela très bruyant, le court très glis­sant, comme l’année dernière. Je ne sais pas si c’est le fait qu’il fasse chaud, que cela ait rendu le court de cette façon‐là. Mais cela n’a pas été facile. Là, tout de suite, je n’ai pas toutes les réponses. Mais oui, le court était très bruyant. J’ai eu beau­coup de mal, oui. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 21:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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