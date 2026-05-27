Après sa défaite face à son compa­triote, Quentin Halys, au deuxième tour de Roland‐Garros ce mercredi (6−4, 7–6, 7–6), Ugo Humbert a évoqué l’am­biance assez parti­cu­lière du court Simone Matthieu.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Messin n’a pas vrai­ment apprécié ces condi­tions de jeu sans pour autant évoquer que c’était la raison de sa défaite.

« C’était très bruyant. J’ai trouvé cela très bruyant, le court très glis­sant, comme l’année dernière. Je ne sais pas si c’est le fait qu’il fasse chaud, que cela ait rendu le court de cette façon‐là. Mais cela n’a pas été facile. Là, tout de suite, je n’ai pas toutes les réponses. Mais oui, le court était très bruyant. J’ai eu beau­coup de mal, oui. »