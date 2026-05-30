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Battu par Kouamé et menacé d’une grosse amende, Vallejo se défend : « Mes propos n’avaient pas le sens qu’on leur a prêté »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Adolfo Daniel Vallejo - Paraguay

« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre », décla­rait le Paraguayen, Adolfo Daniel Vallejo, après sa défaite contre le Français, Moïse Kouamé, dans une ambiance survoltée, au deuxième tour de Roland‐Garros. 

Les orga­ni­sa­teurs du tournoi ont réagi à ces propos sexistes en promet­tant une « sanc­tion sévère à Vallejo sous la forme d’une amende. »

Le 71e joueur a lui présenté ses excuses dans un message posté sur les réseaux sociaux. 

« Je tiens à préciser que mes propos n’avaient pas le sens qu’on leur a donné. J’ai du respect pour l’ar­bitre et pour le travail qu’elle accom­plit ; après cinq heures de combat, j’étais très échauffée et très émue, je m’en excuse. Je tiens égale­ment à préciser que je ne lui ai pas reproché la défaite, elle a fait du bon travail tout au long du match. Je vais en tirer les leçons et m’amé­liorer. J’ai égale­ment un grand respect pour Roland‐Garros, la Fédération fran­çaise de tennis et toutes les personnes impli­quées dans le tennis »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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