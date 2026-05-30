« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre », décla­rait le Paraguayen, Adolfo Daniel Vallejo, après sa défaite contre le Français, Moïse Kouamé, dans une ambiance survoltée, au deuxième tour de Roland‐Garros.

Les orga­ni­sa­teurs du tournoi ont réagi à ces propos sexistes en promet­tant une « sanc­tion sévère à Vallejo sous la forme d’une amende. »

Le 71e joueur a lui présenté ses excuses dans un message posté sur les réseaux sociaux.

El descargo de Vallejo :



“Quiero aclarar que mis comen­ta­rios no fueron hechos con la inten­ción con la que han sido inter­pre­tados.



Tengo respeto por la jueza y por el trabajo que hizo. Después de una batalla de 5 horas estaba muy acalo­rado y con muchas emociones. Me disculpo.… https://t.co/Hf2GNGpbJi pic.twitter.com/dCyD3LjpjB — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) May 29, 2026

« Je tiens à préciser que mes propos n’avaient pas le sens qu’on leur a donné. J’ai du respect pour l’ar­bitre et pour le travail qu’elle accom­plit ; après cinq heures de combat, j’étais très échauffée et très émue, je m’en excuse. Je tiens égale­ment à préciser que je ne lui ai pas reproché la défaite, elle a fait du bon travail tout au long du match. Je vais en tirer les leçons et m’amé­liorer. J’ai égale­ment un grand respect pour Roland‐Garros, la Fédération fran­çaise de tennis et toutes les personnes impli­quées dans le tennis »