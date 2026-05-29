« Je pense que la situa­tion a un peu débordé et l’arbitre (la Brésilienne Ana Carvalho) n’a rien fait pour la changer », a d’abord regretté Daniel Vallejo, dans des propos relayés par L’Equipe, après sa défaite face à Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland‐Garros, au terme d’un super tie‐break étouf­fant (6−3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6 [8]) et plus de cinq heures de jeu.

Le Paraguayen de 22 ans, 71e joueur mondial, est ensuite allé beau­coup plus loin au micro du média sud‐américain Clay Tennis, en tenant des propos à carac­tère machiste et misogyne.

« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre. Le public était très déchaîné, mais je comprends qu’il soutienne son compa­triote. C’est un public assez intense et c’est pour­quoi j’étais déjà préparé, je savais déjà que ça allait se passer comme ça et, à vrai dire, ça ne m’a pas nui, mais ça l’a surtout renforcé. Je pense qu’il a souvent pris beau­coup de temps, allongé par terre ou en traî­nant les pieds. Et ce n’est pas normal non plus que le public crie pendant une minute d’affilée sans qu’il y ait de jeu. Dans un match où l’aspect physique compte beau­coup, si on laisse trop de temps à un joueur, il va évidem­ment en profiter. À vrai dire, c’est aussi diffi­cile pour un arbitre de gérer cette situation. »

HAY PARTIDOS QUE LAS MUJERES NO DEBEN ARBITRAR.



¿Quién lo dice ? El para­guayo Daniel Vallejo, que apunta contra la brasi­leña Ana Carvalho.



“Este tipo de partidos tiene que arbi­trarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo”,@sebastianfest en Roland Garros.… — Clay (@_claymagazine) May 28, 2026

Une décla­ra­tion honteuse qui a rapi­de­ment et logi­que­ment provoqué l’indignation.