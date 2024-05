C’était le match tant attendu depuis le tirage au sort de cette édition 2024 de Roland‐Garros, Rafael Nadal, titré à 14 reprises sur la terre battue pari­sienne, face au 4e joueur mondial, Alexander Zverev, récent vain­queur du tournoi de Rome.

Et fina­le­ment, une certaine logique a été respectée.

Favori de ce duel, l’Allemand confirme cette tendance en brea­kant d’en­trée l’Espagnol, lent et sans doute un peu tendu pour ce qui ressemble à son dernier match Porte d’Auteuil. La tactique de Zverev est claire, jouer avec une trajec­toire bombée sur le revers de Rafa et l’agresser systé­ma­ti­que­ment sur son coup doit en prenant le maximum de risque. Bien aidé par un pour­cen­tage de premières balles indé­cent (78%), il remporte cette première manche dans un Philippe‐Chatrier bien silencieux.

Visiblement sonné, Nadal semble au bord de la rupture dans le quatrième jeu (1−2, 15–40) avant de remporter quatre points d’af­filée et de faire rugir pour la première de la rencontre le court central. Un tour­nant pour l’Espagnol qui break dans la foulée et set pour le gain du set à 5–4. Moment choisi par Zverev pour réaliser son meilleur jeu de retour et débreaker blanc. Stupeur dans les travées. Et malgré un niveau de jeu très inté­res­sant, Rafa finit par céder dans un jeu décisif mal négocié avec notam­ment deux amor­ties douteuses mais révé­la­trices de ses limites en fond de court face à un tel joueur.

Mais fidèle à sa philo­so­phie qui a fait de lui la légende qu’il est, Rafael Nadal, conscient d’avoir quasi­ment perdu la rencontre, continue de se battre comme un lion sur chaque point. En sauvant d’abord deux balles de break d’en­trée, puis en prenant pour la deuxième fois du match le service de son adver­saire avant de se faire à nouveau breaker et de sauver quatre nouvelles balle de break dans le cinquième jeu.

Nadal sait qu’il va perdre son quatrième match en carrière à Roland‐Garros en 116 disputés mais il ne veut pas abdi­quer. Il cède fina­le­ment lors du septième jeu face à Zverev concentré, combattif et impres­sion­nant par séquence.

Rafael Nadal s’in­cline donc en trois manches, 6–3, 7–6(5), 6–3, après 3h de jeu face à Alexander Zverev qui prend donc une certaine revanche par rapport à sa demi‐finale en 2022 où il s’était grave­ment blessé.

Rafael Nadal a perdu mais il n’est pas encore fini.