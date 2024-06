Dans la nuit de lundi à mardi, Alexander Zverev et Holger Rune ont livré une longue bataille de 4h11 de jeu, en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Le Danois, malgré une belle résis­tance, a fini par s’in­cliner après cinq manches : 6–4, 1–6, 7–5, 6–7, 2–6.

Le joueur de 21 ans a dit adieu à un tournoi où il restait sur deux quarts de finale consé­cu­tifs. En confé­rence de presse d’après match, Holger n’a pas caché sa décep­tion tout en admet­tant une évolu­tion posi­tive dans son jeu.

« J’ai eu le dessus pendant quelques instants. J’étais à trois points de la victoire (dans le quatrième set). Je me sentais en confiance après l’avoir breaké et tenu mon service. Mais il a été solide quand il le fallait. J’ai joué quatre matches où j’ai été fort menta­le­ment et physi­que­ment. Le tennis va de mieux en mieux. Il me manque encore quelques petites choses. Il y a encore du chemin à parcourir, mais je bâtis sur cette base. Je vais essayer de me remettre de cette défaite le plus rapi­de­ment possible. Parce que si vous ne l’éva­cuez pas, cela peut vous faire plus de mal que de bien. J’ai donc besoin de temps pour m’en remettre avant de me remettre au travail. »