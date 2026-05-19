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Battue à Strasbourg, Loïs Boisson prend la direc­tion de Paris…

Par
Jean Muller
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Programmée en fin de soirée face à la tête de série numéro 1 du WTA 500 de Strasbourg, la Canadienne Victoria Mboko, 9e joueuse mondiale, Loïs Boisson n’a pas démé­rité mais elle n’a pas réussi à renverser la vapeur. Victoria a tenu son rang et l’emporte en deux manches (6−4, 6–3).

Revenue avec son ancien coach avec qui elle avait atteint les demi‐finales de Roland‐Garros en 2025, Loïs va arriver à Paris avec une seule petite victoire en poche, ce qui ne constitue pas un vrai capital confiance.

Cependant, son passage en Alsace lui a apporté du baume au coeur car elle a pris conscience qu’elle était encore forte­ment soutenue. Il faut dire que son épopée à Roland la saison passée est restée dans toutes les mémoires.

On attend main­te­nant le tirage au sort ce jeudi pour savoir si Loïs va être épar­gnée ou non.

Publié le mardi 19 mai 2026 à 21:28

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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