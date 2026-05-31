« C’est comme si elle avait joué en Allemagne nazie pour des offi­ciers de la Gestapo », lâchait l’Ukrainienne Oleksandra Oliynykova avant son troi­sième tour à Roland‐Garros contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale), qu’elle accuse d’avoir parti­cipé à un tournoi orga­nisé par Gazprom.

Après sa défaite en deux sets (7−5, 6–1), la 65e joueuse mondiale en a remis une couche sur son adver­saire, soutien selon elle de son président Vladimir Poutine.

« Elle ne veut pas s’exprimer sur la guerre, car si elle donnait son avis, cela ferait un énorme scan­dale. Elle ne veut rien dire à ce sujet, car elle sait que ce qu’elle a fait ici serait inac­cep­table aux yeux des personnes vivant en Europe qui croient en certaines valeurs démo­cra­tiques, qui croient en la liberté, et elle le sait. En Russie, ils ont juste cette glori­fi­ca­tion selon laquelle ils sont au‐dessus du reste du monde. Leur propa­gande est pleine de haine envers la France aussi, envers l’Allemagne, envers tant de pays. Elle ne veut pas partager ça, mais elle vient quand même ici. Elle gagne cet argent, cette publi­cité, et elle va y retourner (…) Ils veulent gagner de l’argent. Ils veulent être sous les feux de la rampe. Ils veulent utiliser cela pour soutenir leurs dicta­teurs. C’est ce qu’ils veulent faire et ce que nous devons cesser d’accepter. »

