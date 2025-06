« Trois vain­queurs à Paris : Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et le beau jeu du tennis », a réagi Roger Federer en personne après la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Alors que tout le monde, à juste titre, estime que le tennis reste entre de bonnes mains pour de nombreuses années, l’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a tenu un discours à contre‐courant ce lundi, en criti­quant ouver­te­ment le jeu de Sinner.

So many, inclu­ding Fed, saying tennis was the winner. Yet, when a guy playing linear power tennis can go within a breath of beating a player with such flair, power and artistry…on the grea­test of clay courts, for me that’s a sobe­ring warning to ask where we’re headed as a sport ?