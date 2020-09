Boris Becker s’est exprimé au sujet du statut de favori de Rafael Nadal pour cette édition spéciale de Roland-Garros. L’Allemand ne fait pas de révélations mais résume bien ce que pense les spécialistes : « Cette année va être particulièrement difficile pour Rafael Nadal. Cela reste bien sur mon favori numéro un, mais je pense que l’écart entre lui et le reste des prétendants est moins grand que d’habitude. De plus, il va arriver à Paris avec une préparation inédite. D’habitude, il a au moins trois ou quatre tournois dans les jambes et aussi quelques titres. Cette année ce sera pas le cas et cela va avoir obligatoirement une influence »