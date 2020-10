Pour Punto de Break, Boris Becker a donné ses favoris dans l’ordre parmi les quatre derniers demi-finalistes. Le classement de l’Allemand n’est pas surprenant : Nadal est son grand favori devant Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et enfin Diego Schwartzman.

« Pour moi, le favori numéro un est clairement Rafael Nadal. Mais c’était déjà clair avant le tournoi, il a toujours été le favori. Il a remporté le tournoi 12 fois, joué 100 matchs à Roland-Garros et en a remporté 98. Ce sont des statistiques inimaginables. Il tournoi a montré qu’il était dans une forme éblouissante et les quarts de finale contre Jannik Sinner m’ont définitivement convaincu« , a justifié Boum Boum.

Becker s’attend à un grand match entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas : « Le Grec fascine par son style de jeu varié et est l’un des meilleurs parmi les jeunes joueurs. Non seulement il a des tirs de classe mondiale sur terre battue, mais dans l’ensemble, il s’est incroyablement amélioré ces derniers mois. Mais il doit jouer contre le deuxième. Le favori du tournoi pour moi, qui est Novak Djokovic. Pourtant, le match peut être un vrai thriller. Je ne serais pas surpris par un match en cinq sets ».