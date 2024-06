Si Novak Djokovic va affronter Francisco Cerundolo en huitièmes de finale de Roland‐Garros ce lundi, sa victoire très tardive contre Lorenzo Musetti au troi­sième tour continue de faire beau­coup parler. Au micro d’Eurosport, Boris Becker a exprimé sa réflexion à ce sujet.

« J’ai le plus grand respect pour Djokovic qui joue jusqu’à 3 heures du matin, tout comme pour Musetti. Mais à mon avis, c’est trop tard et cela fausse le tournoi. Le temps que les joueurs s’en­dorment, il est sept ou huit heures du matin. Après cela, le jour de repos n’existe plus vrai­ment. Il n’y a prati­que­ment pas de repos pour les joueurs et je ne pense pas que ce soit correct. Que se serait‐il passé si Djokovic et Musetti avaient dit après le deuxième set qu’ils voulaient arrêter et conti­nuer à jouer le lende­main ? Je ne peux pas imaginer que les orga­ni­sa­teurs du tournoi les auraient mis à la porte. »