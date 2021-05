Ce n’est pas la première fois cette année que Boris Becker l’af­firme. Il n’est pas convaincu par Rafael Nadal depuis le début de saison sur terre battue. L’Allemand trouve l’homme aux 20 Grands Chelems beau­coup plus fébrile que les années précé­dentes. Au point que selon lui, la marge entre Nadal et ses concur­rents serait large­ment plus maigre…

« Normalement, on devrait dire : ‘Nadal a remporté trois des quatre tour­nois sur terre battue’ mais cela ne s’est pas produit cette année. Il a remporté un tournoi mineur, Barcelone, et main­te­nant enfin Rome. Stefano Tsitsipas a gagné à Monte Carlo et Sascha Zverev à Madrid. Il faut dire clai­re­ment que les autres joueurs ont un peu rattrapé leur retard, ou l’in­verse : Nadal aura 35 ans début juin. Il n’y a pas de tournoi plus exigeant physi­que­ment que Roland Garros. C’est peut‐être un premier signal avec un Nadal plus lent et qui se fatigue un peu plus vite qu’a­vant. Au final, vous pouvez aussi le voir dans les résul­tats : cela ne s’est pas très bien passé aussi à Rome et Barcelone », a estimé le consul­tant pour Eurosport.