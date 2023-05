S’il n’ex­clut évidem­ment pas Novak Djokovic de la liste des favoris pour Roland‐Garros (28 mai au 11 juin), Boris Becker a observé atten­ti­ve­ment la tournée sur terre battue ces dernières semaines et place à l’heure actuelle quelques joueurs au‐dessus de son ancien protégé.

« Je pense qu’il est toujours le roi sur dur et je le vois meilleur que quiconque sur gazon en ce moment. Mais sur terre battue, certains joueurs sont peut‐être un peu meilleurs en ce moment. Je dois aussi dire que j’ai vu son quart de finale contre Rune à Rome, où le jeune Danois était tout simple­ment plus fort physi­que­ment à un moment donné. C’est lié au fait qu’à 36 ans, logi­que­ment, en tant qu’être humain, on ne peut plus toujours atteindre les limites physiques d’un jeune de 21 ou 25 ans », a souligné « Boum Boum » dans le podcast d’Eurosport Allemagne.