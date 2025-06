En finale de Roland‐Garros, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont offert un récital de 5 h 30 aux fans de la petite balle jaune. Un affron­te­ment homé­rique duquel le numéro deux mondial est sortie vain­queur, en écar­tant à 5–3, trois balles de match sur son service, dans la quatrième manche (6−4, 7–6, 4–6, 6–7, 6–7).

Pour Boris Becker, cette défaite lais­sera long­temps des traces dans la tête du triple cham­pion du Grand Chelem, après être passé tout proche d’un sacre à la Porte d’Auteuil.

« Sinner a besoin d’un an pour se remettre de ce qui s’est passé. Même s’il joue bien, cette défaite le hantera pendant un an. Cela m’est arrivé deux fois, d’abord contre Edberg et ensuite contre Stich (Wimbledon 1991 NDLR). Il faut du temps pour se remettre de certaines défaites », a commenté « Boum‐Boum », dans des propos rapportés par Eurosport.