La légende du ten­nis alle­mand Boris Becker sou­ligne une cer­taine « vul­né­ra­bi­li­té » chez Rafael Nadal, encore jamais vue aupa­ra­vant. Alors qu’il menait deux manches à rien face à Stefanos Tsitsipas, l’Espagnol a flan­ché il y a 10 jours avant de fina­le­ment s’in­cli­ner. « Boum‐Boum » a vu comme tous les obser­va­teurs Rafa flan­cher, et il en tire de grands enseignements…

« Nadal a mon­tré une cer­taine vul­né­ra­bi­li­té si nous pen­sons à Paris. Sa défaite en cinq sets face à Stefanos Tsitsipas comp­te­ra pen­dant un cer­tain temps, et pour­rait même être un fac­teur impor­tant à Roland‐Garros. Pour la pre­mière fois, Rafael Nadal avait l’air vrai­ment fati­gué dans ce cin­quième set, il a été bat­tu phy­si­que­ment, et les autres l’ont vu. Le style de l’Espagnol est si phy­sique qu’il fait des ravages. Je suis en fait sur­pris qu’il ait joué à ce niveau incroya­ble­ment éle­vé pen­dant si long­temps. S’il serait insen­sé de parier contre lui pour Paris, quand il bais­se­ra en régime, il ne sera plus le même joueur », a décla­ré au Daily Mail l’homme aux 6 tour­nois du Grand Chelem.