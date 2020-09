A quelques jours du début de la quinzaine à Roland-Garros, Boris Becker voit Rafael Nadal comme le favori, avec Dominic Thiem et Novak Djokovic juste derrière. Mais avec les conditions particulières, en plus de la période inédite, tout est beaucoup plus ouvert selon l’Allemand.

« Comme je l’ai déjà dit, mon premier choix est Rafa. Début octobre à Paris il ne fera pas si chaud et ça peut aussi influencer son jeu. S’il semble évident que Nadal est mon favori, après lui c’est une évidence : Dominic Thiem ou Novak Djokovic. Mais il est vrai que pour cette édition, l’éventail des possibilités est plus large, puisque nous sommes en Grand Chelem où tout peut arriver. On pouvait déjà le voir avec l’US Open », a-t-il analysé aux médias allemands à Hambourg.