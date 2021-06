Si Rafa part légè­re­ment favori face à Djokovic, c’est aussi le cas de Tsitsipas face à Zverev.

Ce duel devrait logi­que­ment devenir un clas­sique du tennis mondial selon Boris Becker qui pense que Sacha peut venir à bout du Grec mais pour cela il faudra avoir une atti­tude plus agres­sive qu’en quart de finale : « A terme je pense que le trio Zverev, Tsitsipas, Medvedev va être une sorte de Big 3, c’est une ques­tion de temps. Je pense que Zverev a plus de puis­sance que Stefanos. Quand il frappe bien dans la balle, rien ne l’ar­rête. Mais il ne peut le faire que lors­qu’il est rela­ti­ve­ment proche de la ligne de fond et joue un peu plus offen­si­ve­ment. C’est la diffé­rence qu’il possède avec tous les autres cham­pions qui sont encore dans le tournoi. En quart de finale, il a été un peu trop passif à mon avis, il a joué des échanges trop longs. Face à Tsitsipas, il ne peut pas se permettre ce type de tactique »