Dans des propos recueillis par nos confrères alle­mands de Spox, Boris Becker nous explique qu’il faudra compter sur Alexander Zverev pour cette édition 2021. L’ancien numéro un mondial estime que son jeune compa­triote est prêt à passer un cap et pour­rait gagner un grand chelem, et ce dès ce Roland Garros.

« Sascha est revenu à son meilleur et il est sans aucun doute l’un des favoris à Roland Garros. Je pense que sa défaite à l’US Open l’a rendu plus fort et je suis sûr que lors­qu’il reviendra en finale d’un Grand Chelem, il la rempor­tera. Mais il doit apprendre à gagner même quand il ne produit pas son meilleur tennis. Et cela arri­vera au moins une fois sur les sept matches qu’il dispu­tera (s’il atteint la finale).»

Réponse dans un peu plus de deux semaines pour voir si Alexander Zverev deviendra le premier alle­mand depuis « Boum‐Boum » à remporter un majeur.