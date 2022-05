Le Slovène Aljaz Bedene, adver­saire de Novak Djokovic ce vendredi au 3e tour de Roland‐Garros, a eu un peu de mal à tran­cher dans le débat du GOAT alors il a donné plusieurs réponses en fonc­tion de diffé­rents critères.

« Je sais que Novak va me donner peu d’op­tions, mais je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même. En ce moment, nous avons un duel entre Rafa et Novak. Je pense que ce sera le Serbe qui aura le meilleur palmarès avec plus de titres du Grand Chelem et en Masters 1000, mais Federer est le plus beau joueur de tous les temps », a estimé le 195e mondial dans des propos recueillis par Sportklub.