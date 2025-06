L’Américain a poussé Carlos Alcaraz dans ses retran­che­ments après avoir été battu par Sinner à l’Open d’Australie. Même s’il est encore loin de « battre » ces ténors, Ben pense que l’écart est entrain de diminuer.

« Je ne veux pas manquer de respect, et dire : « Oui, j’y suis ». Mais j’ai l’im­pres­sion que je me rapproche des meilleurs, puisque je commence, je suis proche de gagner ce type de match, de vrai­ment rendre la vie diffi­cile à mes adver­saires, et d’ar­river plus loin dans les tableaux, de manière plus régu­lière. Ce n’est pas si mal, de perdre contre ces deux joueurs, ces deux matchs que j’ai perdus lors des Grands Chelems, cette année, je peux dire que je suis un bon joueur de Grand Chelem. J’espère pouvoir m’amé­liorer, et fran­chir la prochaine étape, parce que c’est là où je veux être. »