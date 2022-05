Interrogé par nos confrère de L’Équipe sur cette 59e confron­ta­tion entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, Julien Benneteau, qui voit le Serbe légè­re­ment favori, a tenu à rappeler toute la diffi­culté de battre l’Espagnol dans son antre, et ce même pour un joueur de la trempe de Djoko.

« Djokovic semble vrai­ment dans une forme incroyable. Ils sont si proches l’un de l’autre que si Rafa est bien physi­que­ment, ça va encore être mons­trueux. Tennistiquement, oui, le fait de jouer le soir est plus avan­ta­geux pour Djokovic. Mais je pense que Rafa est suffi­sam­ment fort pour trouver des solu­tions, même dans ces conditions‐là. Contre Novak, il ne pourra pas se permettre d’avoir ces trous, sinon l’autre va s’en­voler. Je mettrais Novak légè­re­ment favori. Mais il ne faut pas oublier qu’en face, c’est Nadal à Paris. Il ne faut pas oublier non plus que Djoko, l’année dernière pour battre Rafa, a dû jouer le meilleur match de sa vie sur terre battue. »