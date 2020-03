Julien Benneteau, capitaine de l’Equipe de France de Fed Cup, s’est exprimé sur Twitter. Son avis est intéressant car le Bressan y met une dimension liée à l’histoire même du tennis. Son « post » est celui de l’histoire de cette discipline et de la place d’un tournoi du Grand Chelem : « Pour un Grand Chelem, toutes les dates sont disponibles. Ce sont les piliers du jeu et à situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles. Maintenir et reprogrammer les trois Grands Chelems restant doit être la priorité. »

