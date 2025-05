S’il s’est incliné en quatre sets contre Jack Draper jeudi soir au deuxième tour de Roland‐Garros, Gaël Monfils nous a encore offert une session de nuit magni­fique, dont il a le secret, comme l’ex­plique joli­ment le jour­na­liste Benoît Maylin.

❤️ M’en fous qu’il perde. Encore une fois, Gaël Monfils nous a mis les fris­sons.

Il dessine des sourires, soulève les foules, et a mis en danger le 5e, 15 ans plus jeune, se procu­rant 2 balles de 2 sets partout.

Je veux me réin­carner en lui, le roi des sessions de nuit.

Merci. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 29, 2025

