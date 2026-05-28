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Benoît Maylin, après la défaite du 5e joueur mondial : « Sinner éliminé, il était le joueur le mieux classé de la partie haute du tableau, sauf qu’il ne sait pas relancer »

Par
Baptiste Mulatier
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Un véri­table séisme a frappé Roland‐Garros avec l’élimination tota­le­ment inat­tendue de Jannik Sinner dès le deuxième tour. Un résultat qui redis­tribue complè­te­ment les cartes dans un tableau désor­mais plus ouvert que jamais.

Si la partie basse promet déjà une lutte féroce avec des préten­dants comme Novak Djokovic, Alexander Zverev, Casper Ruud ou encore Andrey Rublev, la partie haute semble offrir une incroyable oppor­tu­nité à plusieurs outsiders. 

Parmi eux, Félix Auger‐Aliassime et Ben Shelton appa­rais­saient comme des favoris crédibles grâce à leur clas­se­ment et à leur expé­rience du très haut niveau. Mais quelques heures seule­ment après la chute de Sinner, l’Américain a lui aussi quitté préma­tu­ré­ment le tournoi.

Le numéro 5 mondial a été dominé en trois sets par le Belge Raphaël Collignon (62e mondial): 6–4, 7–5, 6–2.

« La débâcle continue. Sinner éliminé, Shelton, tête de série n°5, était le joueur le mieux classé de la partie haute du tableau. Sauf qu’il ne sait pas relancer : 15 points gagnés seule­ment en retour ! Et Collignon, 62e mondial, qui n’avait jamais remporté un match à Roland‐Garros avant cette édition, le sort en trois sets », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

Le tableau est plus ouvert que jamais !

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 22:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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