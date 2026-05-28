Un véri­table séisme a frappé Roland‐Garros avec l’élimination tota­le­ment inat­tendue de Jannik Sinner dès le deuxième tour. Un résultat qui redis­tribue complè­te­ment les cartes dans un tableau désor­mais plus ouvert que jamais.

Si la partie basse promet déjà une lutte féroce avec des préten­dants comme Novak Djokovic, Alexander Zverev, Casper Ruud ou encore Andrey Rublev, la partie haute semble offrir une incroyable oppor­tu­nité à plusieurs outsiders.

Parmi eux, Félix Auger‐Aliassime et Ben Shelton appa­rais­saient comme des favoris crédibles grâce à leur clas­se­ment et à leur expé­rience du très haut niveau. Mais quelques heures seule­ment après la chute de Sinner, l’Américain a lui aussi quitté préma­tu­ré­ment le tournoi.

Le numéro 5 mondial a été dominé en trois sets par le Belge Raphaël Collignon (62e mondial): 6–4, 7–5, 6–2.

« La débâcle continue. Sinner éliminé, Shelton, tête de série n°5, était le joueur le mieux classé de la partie haute du tableau. Sauf qu’il ne sait pas relancer : 15 points gagnés seule­ment en retour ! Et Collignon, 62e mondial, qui n’avait jamais remporté un match à Roland‐Garros avant cette édition, le sort en trois sets », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

🫪 La débâcle continue.



Sinner éliminé, Shelton 5e était est le joueur le mieux classé de la partie haute du tableau.



Sauf qu’il ne sait pas relancer.

15 points gagnés en retour !



Et Collignon 62e, qui n’avait jamais gagné 1 match à Roland, le sort en 3 sets. pic.twitter.com/hwXwAGU3Qe — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026

Le tableau est plus ouvert que jamais !