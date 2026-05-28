Un véritable séisme a frappé Roland‐Garros avec l’élimination totalement inattendue de Jannik Sinner dès le deuxième tour. Un résultat qui redistribue complètement les cartes dans un tableau désormais plus ouvert que jamais.
Si la partie basse promet déjà une lutte féroce avec des prétendants comme Novak Djokovic, Alexander Zverev, Casper Ruud ou encore Andrey Rublev, la partie haute semble offrir une incroyable opportunité à plusieurs outsiders.
Parmi eux, Félix Auger‐Aliassime et Ben Shelton apparaissaient comme des favoris crédibles grâce à leur classement et à leur expérience du très haut niveau. Mais quelques heures seulement après la chute de Sinner, l’Américain a lui aussi quitté prématurément le tournoi.
Le numéro 5 mondial a été dominé en trois sets par le Belge Raphaël Collignon (62e mondial): 6–4, 7–5, 6–2.
« La débâcle continue. Sinner éliminé, Shelton, tête de série n°5, était le joueur le mieux classé de la partie haute du tableau. Sauf qu’il ne sait pas relancer : 15 points gagnés seulement en retour ! Et Collignon, 62e mondial, qui n’avait jamais remporté un match à Roland‐Garros avant cette édition, le sort en trois sets », a réagi le journaliste Benoît Maylin.
La débâcle continue.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026
Sinner éliminé, Shelton 5e était est le joueur le mieux classé de la partie haute du tableau.
Sauf qu’il ne sait pas relancer.
15 points gagnés en retour !
Et Collignon 62e, qui n’avait jamais gagné 1 match à Roland, le sort en 3 sets. pic.twitter.com/hwXwAGU3Qe
Le tableau est plus ouvert que jamais !
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 22:42