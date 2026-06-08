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Benoît Maylin après le sacre de Zverev : « Il y a un pur scan­dale dans cette finale ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inha­bi­tuelle a suscité l’in­com­pré­hen­sion de plusieurs obser­va­teurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des diffi­cultés physiques.

Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’as­sis­tance inat­tendue de son grand ami et parte­naire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.

La séquence a fait réagir le jour­na­liste Benoît Maylin, qui a poussé un énorme coup de gueule lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax consacré au sacre de Zverev. 

« Pour moi, il y a un pur scan­dale dans cette finale. Il est tota­le­ment scan­da­leux qu’à 5–5 à la fin du quatrième set, Marcelo Melo soit à l’en­trée du court. Il n’a pas le droit, il n’a rien à foutre là, il ne fait pas partie de l’équipe médi­cale. C’est un copain d’en­traî­ne­ment, ce n’est pas du tout le physio, ce n’est pas le médecin, et le mec vient, alors qu’il n’y a même pas de chan­ge­ment de côté. Il donne des pilules à Zverev qui n’est bien… Mais ce n’est pas le règle­ment ! Si on laisse faire des choses comme ça, il n’y a plus de limites. Si Cobolli ne n’avait pas gagné ce set, je peux vous dire que ça aurait fait parler ! Imaginez que Zverev avait gagné 7–5 au quatrième, je peux vous dire que ça aurait été un pur scan­dale. L’arbitre ne voit pas ce qui se passe, c’est la respon­sa­bi­lité des juges arbitres. À aucun moment Marcelo Melo n’a le droit d’être à cet endroit, à l’en­trée du court. Qu’il donne ses petites pilules à un ramas­seur de balles qui va venir au chan­ge­ment de côté les donner à Zverev, ça, c’est le règle­ment. Mais qu’il fasse ça à 5–5 en lui donnant direc­te­ment des pilules, ça, ça n’existe pas à l’heure d’au­jourd’hui dans le règlement. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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