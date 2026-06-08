Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inhabituelle a suscité l’incompréhension de plusieurs observateurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des difficultés physiques.
Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’assistance inattendue de son grand ami et partenaire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.
La séquence a fait réagir le journaliste Benoît Maylin, qui a poussé un énorme coup de gueule lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax consacré au sacre de Zverev.
« Pour moi, il y a un pur scandale dans cette finale. Il est totalement scandaleux qu’à 5–5 à la fin du quatrième set, Marcelo Melo soit à l’entrée du court. Il n’a pas le droit, il n’a rien à foutre là, il ne fait pas partie de l’équipe médicale. C’est un copain d’entraînement, ce n’est pas du tout le physio, ce n’est pas le médecin, et le mec vient, alors qu’il n’y a même pas de changement de côté. Il donne des pilules à Zverev qui n’est bien… Mais ce n’est pas le règlement ! Si on laisse faire des choses comme ça, il n’y a plus de limites. Si Cobolli ne n’avait pas gagné ce set, je peux vous dire que ça aurait fait parler ! Imaginez que Zverev avait gagné 7–5 au quatrième, je peux vous dire que ça aurait été un pur scandale. L’arbitre ne voit pas ce qui se passe, c’est la responsabilité des juges arbitres. À aucun moment Marcelo Melo n’a le droit d’être à cet endroit, à l’entrée du court. Qu’il donne ses petites pilules à un ramasseur de balles qui va venir au changement de côté les donner à Zverev, ça, c’est le règlement. Mais qu’il fasse ça à 5–5 en lui donnant directement des pilules, ça, ça n’existe pas à l’heure d’aujourd’hui dans le règlement. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 17:41