Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inha­bi­tuelle a suscité l’in­com­pré­hen­sion de plusieurs obser­va­teurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des diffi­cultés physiques.

Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’as­sis­tance inat­tendue de son grand ami et parte­naire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.

La séquence a fait réagir le jour­na­liste Benoît Maylin, qui a poussé un énorme coup de gueule lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax consacré au sacre de Zverev.

« Pour moi, il y a un pur scan­dale dans cette finale. Il est tota­le­ment scan­da­leux qu’à 5–5 à la fin du quatrième set, Marcelo Melo soit à l’en­trée du court. Il n’a pas le droit, il n’a rien à foutre là, il ne fait pas partie de l’équipe médi­cale. C’est un copain d’en­traî­ne­ment, ce n’est pas du tout le physio, ce n’est pas le médecin, et le mec vient, alors qu’il n’y a même pas de chan­ge­ment de côté. Il donne des pilules à Zverev qui n’est bien… Mais ce n’est pas le règle­ment ! Si on laisse faire des choses comme ça, il n’y a plus de limites. Si Cobolli ne n’avait pas gagné ce set, je peux vous dire que ça aurait fait parler ! Imaginez que Zverev avait gagné 7–5 au quatrième, je peux vous dire que ça aurait été un pur scan­dale. L’arbitre ne voit pas ce qui se passe, c’est la respon­sa­bi­lité des juges arbitres. À aucun moment Marcelo Melo n’a le droit d’être à cet endroit, à l’en­trée du court. Qu’il donne ses petites pilules à un ramas­seur de balles qui va venir au chan­ge­ment de côté les donner à Zverev, ça, c’est le règle­ment. Mais qu’il fasse ça à 5–5 en lui donnant direc­te­ment des pilules, ça, ça n’existe pas à l’heure d’au­jourd’hui dans le règlement. »