Tombeur du Français Valentin Royer (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3), Novak Djokovic s’est qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros, où il affrontera le Brésilien Joao Fonseca (30e mondial).
À tout juste 39 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem continue d’impressionner les observateurs, parmi lesquels Benoît Maylin, fasciné par la mentalité du Serbe.
👑 « Djokovic, c’est le maître de tout. Il nous apprend tout sur tout depuis des années, a inventé Iron Man avec sa puce, l’oeuf pour la récupération… Il a tout gagné et il reste malgré tout avec cette motivation. Qu’est‐ce qu’il chasse ? »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 28, 2026
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« Djokovic, ce n’est pas seulement le maître du temps, c’est le maître de tout : maître du temps, maître de la terre, maître des records, maître de la longévité, maître de la préparation, maître de la récupération. Ce mec nous donne des apprend tout sur tout depuis des années. Ce qu’il réalise est complètement fou. On a connu des joueurs extraordinaires comme Federer, mais avec lui, tout paraissait simple, même si ça ne l’était évidemment pas. On ne voyait pas l’effort. Chez Nadal, c’était différent : tu te demandais comment il faisait, tellement ça semblait inhumain. Mais il était souvent blessé. Djokovic, à part son histoire de coude, il est toujours là. Il a toujours été en avance sur tout : ses méthodes de préparation, de récupération, ses routines improbables… Parfois, tu te demandes jusqu’où il ira pour repousser les limites. Et au fond, il y a peut‐être cette obsession de devenir le maître absolu de tous les records, de tous les temps, tous sports confondus, à l’échelle de la planète… et presque de la galaxie entière. Il veut montrer qu’on peut rester au sommet même à 40 ans passés, à condition d’avoir commencé très tôt, avec une discipline totale. Le gars a déjà tout conquis, alors qu’est-ce qu’il poursuit encore ? Sans doute une forme de perfection personnelle. Et ça, c’est fascinant. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 13:54