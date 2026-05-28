Tombeur du Français Valentin Royer (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3), Novak Djokovic s’est qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, où il affron­tera le Brésilien Joao Fonseca (30e mondial).

À tout juste 39 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs, parmi lesquels Benoît Maylin, fasciné par la menta­lité du Serbe.

👑 « Djokovic, c’est le maître de tout. Il nous apprend tout sur tout depuis des années, a inventé Iron Man avec sa puce, l’oeuf pour la récu­pé­ra­tion… Il a tout gagné et il reste malgré tout avec cette moti­va­tion. Qu’est‐ce qu’il chasse ? »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/GbggglQ8yy — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 28, 2026

« Djokovic, ce n’est pas seule­ment le maître du temps, c’est le maître de tout : maître du temps, maître de la terre, maître des records, maître de la longé­vité, maître de la prépa­ra­tion, maître de la récu­pé­ra­tion. Ce mec nous donne des apprend tout sur tout depuis des années. Ce qu’il réalise est complè­te­ment fou. On a connu des joueurs extra­or­di­naires comme Federer, mais avec lui, tout parais­sait simple, même si ça ne l’était évidem­ment pas. On ne voyait pas l’effort. Chez Nadal, c’était diffé­rent : tu te deman­dais comment il faisait, telle­ment ça semblait inhu­main. Mais il était souvent blessé. Djokovic, à part son histoire de coude, il est toujours là. Il a toujours été en avance sur tout : ses méthodes de prépa­ra­tion, de récu­pé­ra­tion, ses routines impro­bables… Parfois, tu te demandes jusqu’où il ira pour repousser les limites. Et au fond, il y a peut‐être cette obses­sion de devenir le maître absolu de tous les records, de tous les temps, tous sports confondus, à l’échelle de la planète… et presque de la galaxie entière. Il veut montrer qu’on peut rester au sommet même à 40 ans passés, à condi­tion d’avoir commencé très tôt, avec une disci­pline totale. Le gars a déjà tout conquis, alors qu’est-ce qu’il pour­suit encore ? Sans doute une forme de perfec­tion person­nelle. Et ça, c’est fascinant. »