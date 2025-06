Sujet récur­rent à chaque édition de Roland‐Garros depuis de nombreuses années, les loges vides n’ont pas fini de cris­tal­liser les tensions auprès des fans et observateurs.

C’est notam­ment le cas de notre confrère, Benoît Maylin, qui s’est un peu lâché et fâché après avoir assisté au très beau duel entre Jasmine Paolini et Elina Svitolina ce dimanche devant un stade à moitié vide et des loges quasi­ment désertes.

Au passage, on féli­ci­tera à nouveau le public des loges, qui a tradi­tion­nel­le­ment merveilleu­se­ment ignoré ce combat énorme entre Svitolina et Paolini.



Personnellement, je sera président, je pren­drais vos noms et vous inter­di­rais pendant 5 ans de Roland‐Garros.



Simple. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 1, 2025

Une propo­si­tion radi­cale mais qui aurait le mérite de réveiller les abonnés absents.