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Benoit Maylin s’emballe : « La deuxième semaine va être fascinante »

Par
Laurent Trupiano
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Même si on met moins d’emphase, on partage l’idée de Benoit car on ne peut pas se plaindre un jour que ce soit toujours les mêmes qui gagnent pour nous dire une fois qu’ils ne sont plus là que cela ne rime à rien. Cette édition 2026 est bien celle des surprises et il se peut que cela ne soit pas terminé vu les duels qui nous sont proposés.

Si l’on regarde les 16 joueurs qui restent en lice, seuls trois sont parvenus en finale d’un Grand Chelem : Zverev, Berretttini, et Ruud qui en tota­lise même trois dont deux à Roland‐Garros. 

On mettra aussi une pièce sur Auger‐Aliassime même si son mental en « carton » peut lui jouer des tours. Attention aussi à Cobolli qui ce grain de folie qui peut faire la diffé­rence. Concernant Rublev, cela peut vite tourner au vinaigre.…

Il reste que comme le dit Benoit, tout cela va être fasci­nant surtout que la cani­cule va laisse la place à un temps clas­sique sur Roland Garros avec quelques gouttes pluie, enfin ! 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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