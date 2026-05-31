Même si on met moins d’emphase, on partage l’idée de Benoit car on ne peut pas se plaindre un jour que ce soit toujours les mêmes qui gagnent pour nous dire une fois qu’ils ne sont plus là que cela ne rime à rien. Cette édition 2026 est bien celle des surprises et il se peut que cela ne soit pas terminé vu les duels qui nous sont proposés.

Je n’ai jamais vu ça.

Et j’ai commencé en 1484.

Ce Roland‐Garros est juste une folie d’exploits.



Arnaldi, 104e, devinez quoi, Italien !, bat Collignon en 4h58 au tie‐break du 5e set.



Et Keys s’en sort face à Mboko 6⁄ 3 5⁄ 7 7⁄ 5 , en 2h30.



La 2e semaine va être fasci­nante. pic.twitter.com/hUnE2HYFSk — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 30, 2026

Si l’on regarde les 16 joueurs qui restent en lice, seuls trois sont parvenus en finale d’un Grand Chelem : Zverev, Berretttini, et Ruud qui en tota­lise même trois dont deux à Roland‐Garros.

On mettra aussi une pièce sur Auger‐Aliassime même si son mental en « carton » peut lui jouer des tours. Attention aussi à Cobolli qui ce grain de folie qui peut faire la diffé­rence. Concernant Rublev, cela peut vite tourner au vinaigre.…

Il reste que comme le dit Benoit, tout cela va être fasci­nant surtout que la cani­cule va laisse la place à un temps clas­sique sur Roland Garros avec quelques gouttes pluie, enfin !