Il est rare de voir une joueuse issue des qualifications atteindre les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem.
C’est ce qu’a réalisé la Polonaise de 24 ans, Maja Chwalinska (114e mondiale), tombeuse de Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se qualifier dans le dernier carré.
📊 Issues des qualifications, elles ont atteint les 1⁄2 finales d’un tournoi du Grand Chelem…— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 3, 2026
🇦🇺 Dorey (Open d’Australie 1978)
🇺🇸 Stevenson (Wimbledon 1999)
🇦🇷 Podoroska (Roland Garros 2020)
🇬🇧 Raducanu (🏆 US Open 2021)
🇺🇦 Yastremska (Open d’Australie 2024)
🇵🇱 Maja Chwalinska… pic.twitter.com/rvPi2fIZQs
« C’est encore plus improbable que Loïs Boisson l’an dernier. Chwalinska les fait toutes craquer », a réagi le journaliste Benoît Maylin, en référence à la performance de la Française, alors classée 361e mondiale et bénéficiaire d’une invitation lorsqu’elle avait joué les demi‐finales de Roland‐Garros en 2025.
Le chroniqueur a également souligné l’une des clés du parcours exceptionnel de la Polonaise : sa remarquable solidité. Depuis le début du tournoi, Maja Chwalinska se distingue par son très faible nombre de fautes directes, une statistique qui témoigne de sa régularité et de sa capacité à pousser ses adversaires à la faute.
😳 C’est encore plus improbable que Loïs Boisson l’an dernier.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 3, 2026
Chwalinska les fait toutes craquer.
Comparatif des fautes par match
c. Ramé 15 à 29
c. Monnet 6 à 16
c. Lamens 15 à 42
c. Zheng 5 à 32
c. Mertens 20 à 41
c. Sakkari 28 à 43
c. Parry 14 à 38
c. Kalinskaya 15 à 47 pic.twitter.com/igx1vaVWCH
L’histoire est belle pour la Polonaise qui défiera pour une place en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka ou Diana Shnaider (23e).
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 14:12