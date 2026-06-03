Il est rare de voir une joueuse issue des quali­fi­ca­tions atteindre les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem.

C’est ce qu’a réalisé la Polonaise de 24 ans, Maja Chwalinska (114e mondiale), tombeuse de Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se quali­fier dans le dernier carré.

📊 Issues des quali­fi­ca­tions, elles ont atteint les 1⁄ 2 finales d’un tournoi du Grand Chelem…

🇦🇺 Dorey (Open d’Australie 1978)

🇺🇸 Stevenson (Wimbledon 1999)

🇦🇷 Podoroska (Roland Garros 2020)

🇬🇧 Raducanu (🏆 US Open 2021)

🇺🇦 Yastremska (Open d’Australie 2024)

🇵🇱 Maja Chwalinska… pic.twitter.com/rvPi2fIZQs — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 3, 2026

« C’est encore plus impro­bable que Loïs Boisson l’an dernier. Chwalinska les fait toutes craquer », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin, en réfé­rence à la perfor­mance de la Française, alors classée 361e mondiale et béné­fi­ciaire d’une invi­ta­tion lors­qu’elle avait joué les demi‐finales de Roland‐Garros en 2025.

Le chro­ni­queur a égale­ment souligné l’une des clés du parcours excep­tionnel de la Polonaise : sa remar­quable soli­dité. Depuis le début du tournoi, Maja Chwalinska se distingue par son très faible nombre de fautes directes, une statis­tique qui témoigne de sa régu­la­rité et de sa capa­cité à pousser ses adver­saires à la faute.

😳 C’est encore plus impro­bable que Loïs Boisson l’an dernier.



Chwalinska les fait toutes craquer.



Comparatif des fautes par match



c. Ramé 15 à 29

c. Monnet 6 à 16

c. Lamens 15 à 42

c. Zheng 5 à 32

c. Mertens 20 à 41

c. Sakkari 28 à 43

c. Parry 14 à 38

c. Kalinskaya 15 à 47 pic.twitter.com/igx1vaVWCH — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 3, 2026

L’histoire est belle pour la Polonaise qui défiera pour une place en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka ou Diana Shnaider (23e).