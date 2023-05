Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite face à Cameron Norrie au premier tour de Roland‐Garros, Benoit Paire s’est un peu lâché. Interrogé sur l’amende infligée à Hugo Gaston par l’ATP, l’Avignonnais consi­dère que le montant est disproportionné.

« Franchement c’est ridi­cule. J’ai vu que la première somme était de 140 000 euros, soit plus que ce qu’il avait gagné dans l’année. Après, ils l’ont ramené à 72 000. Si ton amende est plus impor­tante que ce tu gagnes, cela sert à quoi de jouer ? Je sais qu’il a aussi pris 20 000 euros en Challenger, cela fait donc 160 000 euros… c’est une belle somme. D’habitude, je suis celui qui prend le plus d’amende, mais main­te­nant je joue en Challenger (rires). Même si je ne cautionne pas le geste d’Hugo, je pense que les sommes sont trop impor­tantes, par exemple taper dans une chaise d’ar­bitre, cela ne vaut pas le prix d’un appartement. »