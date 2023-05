Nous nous sommes procurés un docu­ment offi­ciel prove­nant de la Fédération Française de Tennis.

C’est un procès verbal émanant de la commis­sion fédé­rale des litiges. Cette commis­sion s’est réunie le 16 février 2023 en mode « visio­con­fé­rence » pour audi­tionner Benoit Paire.

Le sujet était de revenir sur « son compor­te­ment lors de son match du premier tour du tournoi ATP Challenger de Matsuyama au Japon, l’ayant opposé à Monsieur Dane SWEENY le 8 novembre 2022, au cours duquel il a eu des propos irres­pec­tueux et insultants. »

Lors de cette audi­tion, Benoit Paire a reconnu les faits en expli­quant aussi que la période du Covid l’avait forte­ment perturbé.

La commis­sion a pris note de ses expli­ca­tions mais elle a quand même sanc­tionné le joueur car elle a estimé que ce compor­te­ment portait préju­dice à l’image de la FFT.

« Prononce à l’encontre de Monsieur Benoît PAIRE une inter­dic­tion de parti­ciper aux compé­ti­tions spor­tives par équipes orga­ni­sées, auto­ri­sées et/ou homo­lo­guées par la FFT en tant que joueur, au cours de l’année spor­tive 2024. »

Benoit Paire a donc été suspendu de toutes les compé­ti­tions fédé­rales sur le terri­toire fran­çais et notam­ment des cham­pion­nats de France inter­clubs en 2023. Son club, la Villa Primrose, a été informé de cette déci­sion dès qu’elle a été officielle.

De là à dire que Benoit subit les consé­quences de cette déci­sion pour l’at­tri­bu­tion récente des invi­ta­tions à Roland‐Garros, il n’y a qu’un pas que l’on ne fran­chira pas, même si on peut se demander pour­quoi le règle­ment n’a pas été respecté.

En effet, les invi­ta­tions liées au clas­se­ment de la Race devaient être attri­buées le 15 mai et non le 9. Et le 15 mai, suivant ses résul­tats, Benoit Paire pouvait bien passer devant Hugo Gaston…

Une chose parait certaine, Benoit Paire devra donc passer par les quali­fi­ca­tions pour espérer jouer le grand tableau de Roland‐Garros.