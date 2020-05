Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli était l’invité de l’émission Stade 2. Il a fait le point sur plusieurs sujets et notamment sur les options possibles pour l’organisation de Roland-Garros 2020 : « On est en mode de préparation. Nous travaillons pour accueillir tout le public, mais aujourd’hui cela semble très peu envisageable. De toute façon, les conditions d’organisation nous serons données par le gouvernement. A priori, on se dirige vers une forme de « jauge réduite ». Si nous arrivons à ce type d’organisation, nous en serions satisfaits car l’essentiel c’est quand même la rencontre entre un public et les champions. »

Sur les déclarations du roi de la terre, Rafael Nadal qui expliquait plus se préparer pour l’Open d’Australie en 2021 que pour cette saison, le président n’était pas inquiet : « Rafa doit avoir toutes les informations et il les aura le moment venu par Guy Forget. Nous travaillons à accueillir Rafa et les meilleurs joueurs du monde à l’automne. »