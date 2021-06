Après sa victoire facile contre Federico Coria (6–3, 6–3, 6–2), Matteo Berrettini a fait part en confé­rence de presse de ses bonnes sensa­tions du moment. Après une fin d’année 2020 compli­quée où il avait quitté Roland Garros dès le second tour, l’Italien aime­rait jouer les troubles fêtes cette année. Le 9ème mondial pour­rait retrouver Roger Federer en huitième et éven­tuel­le­ment Novak Djokovic en quart, un bon moyen de tester sa bonne forme du moment…

« L’année dernière, je n’étais pas au meilleur moment de ma carrière, j’avais eu beau­coup de bles­sures. Ce n’était pas une année facile pour n’im­porte qui. Quand je regar­dais autour de moi d’un point de vue du tennis, je ne voyais que des bulles. Parfois, j’étais heureux de jouer les deux tour­nois, mais ce n’était pas l’at­mo­sphère la plus formi­dable. Tout ce qui est atmo­sphère, ambiance, fans, cela me manque. C’est ce que je cher­chais à l’époque. Avant, j’étais un peu trop dans l’obs­cu­rité. J’ai dû travailler, je suis fier de ce que j’ai fait. Maintenant je me réjouis à l’avance de jouer les prochains matchs, les prochains tour­nois parce qu’en fin de compte, main­te­nant, je sens que je suis de retour. »